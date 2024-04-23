Похудевший мэр потерял штаны на глазах толпы и попал на видео Мэр Сабаналарги в Колумбии Чамс потерял штаны на глазах у публики

Фото: Социальные сети

Мэр города Сабаналарги в Колумбии Хорхе Элиас Чамс во время торжественного мероприятия в одном из образовательных учреждений потерял штаны, передает портал Semana. Портки соскользнули с градоначальника, когда он произносил речь перед публикой. Соответствующее видео распространилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как штаны внезапно соскользнули с чиновника, он попытался удержать их одной рукой, но не вышло. На помощь мэру подбежала девушка и помогла вернуть брюки на положенное место. Сам Чамс засмеялся и сообщил, что недавно сбросил несколько лишних килограммов. Публика поприветствовала шутку мэра громкими аплодисментами.

Пусть это останется в истории, я действительно похудел на восемь килограммов, — сказал Чамс.

Ранее президент США Джо Байден оговорился и случайно поприветствовал «устричных кроликов». Конфуз произошел на детском пасхальном мероприятии в Белом доме.

За президентом в этот момент стояли два человека в ростовых костюмах пасхальных кроликов. Эти животные являются для западных христиан символом плодородия и наступления весны. Байден оговорился, так как слово «пасхальный» на английском переводится easter, и оно на письме незначительно отличается от «устрицы» — oyster, но звучит иначе.