Похудевший Ким Чен Ын пришёл на военный парад в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время военного парада по случаю 73-й годовщины образования республики в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на военном параде, который состоялся в Пхеньяне по случаю 73-й годовщины основания Северной Кореи. На фотографиях глава государства выглядит сильно похудевшим. Об этом сообщает агентство Yonhap. До этого западные СМИ уже обращали внимание на изменившуюся внешность политического деятеля.

Парад длился около часа. В ходе мероприятия не было показано новых образцов стратегического вооружения. Число задействованных в параде участников также было относительно небольшим.

Сам Ким Чен Ын не выступил с официальной речью во время парада. Вместо него к собравшимся обратился секретарь Рабочей партии Кореи Ри Иль Хван. При этом появление главы КНДР всё равно привлекло внимание из-за изменившегося внешнего вида политика. На снимках с парада Ким Чен Ын запечатлён сильно похудевшим.

Более того, внимание журналистов привлёк тот факт, что лидер КНДР сменил костюм. На мероприятие он пришёл в светлом костюме в европейском стиле с галстуком.

В западных СМИ регулярно поднимаются темы состояния здоровья 39-летнего политика, особенно когда он перестаёт появляться на публике. Так, в апреле прошлого года Ким Чен Ын внезапно пропустил день рождения своего деда Ким Ир Сена, хотя это является национальным праздником в КНДР. После этого появилась информация, что мужчина находится в тяжёлом состоянии после операции на сердце, но в итоге эти данные не подтвердились.