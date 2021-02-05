Похудевшая почти на 60 кг женщина раскрыла главный секрет диеты

https://static.news.ru/photo/532401a8-b4cb-11e9-b634-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Жительница Великобритании Клэр Дьюсбери, которой удалось похудеть почти на 60 килограммов, раскрыла главный секрет своей диеты. Об этом пишет издание Teeside Lee.

До похудения женщина весила 150 килограммов. На все шкафчики с едой она повесила свои фото в максимальном весе и теперь они служат ей основной мотивацией при отказе от вредных вкусняшек.

По словам Клэр, иногда она подходит к шкафу с вредной едой, но потом её взгляд падает на фото — и желание есть пропадает.

Женщина приводит себя в форму ради двух своих детей. Чтобы добиться желаемых результатов, она составила специальное меню и отказалась от ненужной пищи и фаст-фуда.

Ранее NEWS.ru писал, что корейский певец PSY, который в 2012 году покорил весь мир своим клипом Gangnam Style, резко похудел, чем всерьёз обеспокоил своих фанатов. Они принялись обсуждать, пора ли собирать деньги на лечение артиста, или он просто взялся за себя.