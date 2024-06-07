Похожий на Меган Маркл трансгендер стал королевой красоты в США Трансгендер Бейли Энн Кеннеди выиграл конкурс «Мисс Мэриленд-2024»

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency

Меган Маркл

Американка камбоджийского происхождения Бейли Энн Кеннеди стала первой трансгендерной женщиной, получившей титул «Мисс Мэриленд-2024» в США, пишет Timesnownews. По данным издания, 31-летняя женщина была единственным трансгендером на конкурсе, но «чувствовала поддержку со стороны других участниц». Кеннеди — жена американского военного. После победы она поборется за корону Мисс США в Лос-Анджелесе 4 августа. Комментаторы в Сети отметили, что «Мисс Мэриленд» похожа на жену принца Гарри Меган Маркл.

Каждая из нас достойна большего. И я постараюсь сделать все, чтобы люди, которые чувствуют себя, как я, могли оставаться собой, — позже заявила Кеннеди.

Ранее победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2023 году Шейннис Паласиос пожаловалась на проблемы с психическим здоровьем. Она пояснила, что нередко испытывает панические атаки, и самые сильные из них приходятся на смену времен года.

Девушка уточнила, что в последний раз приступ тревожности случился с ней в середине декабря. По ее словам, это было связано с приходом зимы в Нью-Йорк, где в настоящее время живет королева красоты.

23-летняя Паласиос стала первой представительницей Никарагуа и Центральной Америки, выигравшей конкурс «Мисс Вселенная». Она родилась и выросла в столице страны, городе Манагуа. Паласиос несколько раз выступала в подобных мероприятиях. В 2021 году она ездила от страны на конкурс «Мисс мира» и вошла в список из сорока лучших участниц.