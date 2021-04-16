Похороны супруга Елизаветы II начались в Великобритании

https://static.news.ru/photo/ff4adbb8-9f8a-11eb-a807-96000091f725_660.jpg Фото: Stephen Lock/Global Look Press

В британском Виндзоре началась церемония похорон принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II.

Елизавета II и другие члены королевской семьи пришли на траурную церемонию. Вместе с военными они сопроводят принца Филиппа в последний путь от Виндзорского замка до часовни Святого Георгия, где пройдёт заупокойная служба. Трансляцию ведёт «Би-би-си».

При этом из-за пандемии коронaвируса на службе в часовне смогут присутствовать только 30 человек. Это будут самые близкие умершего принца.

После заупокойной службы Филиппа похоронят в королевской усыпальнице. Гроб повезут в часовню на автомобиле Land Rover, который герцог Эдинбургский лично помогал модифицировать несколько лет назад.

Принц Филипп умер 9 апреля. Он не дожил до 100 лет два месяца и один день. Королева Елизавета II опубликовала последние прощальные слова, посвящённые мужу. Супруги прожили в браке 73 года.

Как писал NEWS.ru, незадолго до смерти у принца Филиппа произошёл эмоциональный разговор со старшим сыном принцем Чарльзом. Он попросил позаботиться об Елизавете II. Диалог отца и сына состоялся в лондонской больнице, где проходил лечение принц.