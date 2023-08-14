Турист сходил в ночной клуб на Майорке и ослеп Турист из Шотландии полностью ослеп из-за краски в ночном клубе на Майорке

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Дилан Коннери

Шотландский турист Дилан Коннери полностью потерял зрение после похода в ночной клуб, расположенный на испанском острове Майорка, сообщает издание Daily Mail. По его данным, мужчина ослеп после того, как ему в глаза попала краска из специального автомата. Руководство клуба выплатит пострадавшему 200 тысяч фунтов стерлингов в качестве компенсации.

Инцидент в ночном клубе произошел еще летом 2018 года, однако суд Майорки вынес решение лишь в 2023 году. Коннери отдыхал с друзьями, когда ему в глаз попала краска. Мужчина почувствовал сильную боль и отправился в больницу, где врачи провели ему несколько операций. Однако им так и не удалось спасти шотландцу зрение. Специалисты утверждают, что его глаза «стерлись» в результате инцидента.

Хирург был очень расстроен и никогда раньше не видел ничего подобного, — рассказала мать Коннери.

Ослепление может произойти не только из-за несчастного случая, но и из-за наличия определенных заболеваний. Врач Елена Малышева ранее заявила, что потеря зрения может грозить людям, страдающим от закрытоугольной глаукомы. Основными симптомами заболевания являются острая боль в глазу и голове, а также рвота. По ее словам, в группе риска также находятся люди с дальнозоркостью.