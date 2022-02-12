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Погранслужба Украины прокомментировала запрет на въезд россиянам

05:29, 13 февраля 2022
Погранслужба Украины прокомментировала запрет на въезд россиянам Фото: dpsu.gov.ua
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Пограничная служба Украины прокомментировала информацию о запрете въезда в страну россиянам. Ведомство рекомендовало не верить слухам из Telegram-каналов, пишет украинское издание Telegraf.

Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы и пограничники его чётко соблюдают, — приводит портал ответ представителя погранслужбы Андрея Демченко.

По словам Демченко, каждый день десятки иностранцев получают отказ на въезд в страну по вполне объективным причинам. Например, из-за отсутствия необходимых документов или подтверждения цели визита. Среди таких иностранцев есть и россияне.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что власти Украины негласно запретили въезд в страну гражданам России. При этом он не указал никаких ссылок и не уточнил, от кого получил такую информацию.

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