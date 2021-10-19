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Погранслужба Украины: привитые «Спутником V» отправятся на изоляцию

01:31, 20 октября 2021
Погранслужба Украины: привитые «Спутником V» отправятся на изоляцию Фото: Serhii Hudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Глава Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что при въезде на Украину учитываются только вакцины от коронавируса, которые утверждены Всемирной организацией здравоохранения. Граждане, которые привиты российским «Спутником V», должны будут пройти 10-дневную самоизоляцию или сдать тест на COVID-19, отметил он в эфире телеканала «Дом».

Украина не признаёт российскую вакцину «Спутник V», которой, в частности, пытаются вакцинировать граждан на временно оккупированных территориях. Вакцина должна быть только та, которая утверждена ВОЗ, — пояснил глава Госпогранслужбы.

На Украине до 31 декабря действует утверждённый правительством «адаптивный» карантин, который предусматривает ограничения в отдельных регионах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Израиль может позволить привитым российской вакциной «Спутник V» туристам въезд в страну. Премьер-министр страны Нафтали Беннет 20 октября утвердит пилотный проект с большой долей вероятности. В его рамках в Израиль с 1 ноября будут пускать вакцинированных «Спутником V» туристов, если последняя прививка была сделана не раньше шести месяцев до прилёта.

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