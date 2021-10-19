Погранслужба Украины: привитые «Спутником V» отправятся на изоляцию

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Сотрудники ФБР вынесли коробки с вещами из дома в Нью-Йорке, который может иметь отношение к российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Коробки, содержимое которых невозможно разглядеть, грузятся в чёрные внедорожники спецслужбы, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что территория в районе дома 12 по улице Гей-стрит перекрыта. Первым после обысков в доме её покинул в сопровождении автомашин с мигалками большой фургон. Представитель Олега Дерипаски, прежде...