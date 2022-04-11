Погранкомитет Белоруссии: польские силовики обстреляли пункт в Песчатке

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Погранкомитет Белоруссии заявил, что польские силовики обстреляли пункт пропуска Печатка. По данным ведомства, нападавшие также пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами.

В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска Песчатка. Также, силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия сопредельной стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения, — сказано в сообщении ведомства.

В Погранкомитете заявили, что после обстрела наряд обнаружил повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики. По словам ведомства, такое происходит не в первый раз: ранее подобным способом с территории Польши был «атакован» белорусский пограничный столб.

Погранкомитет заявил, что уже уведомил Варшаву об инциденте.

Ранее в Белоруссии предотвратили теракт на железной дороге. По словам замминистра внутренних дел республики Геннадия Казакевича, на путях лежало взрывное устройство.