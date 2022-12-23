Пограничники Украины помешали нелегальному вывозу вертолета в Венгрию Украинская госпогранслужба: из страны нелегально пытались вывезти в Венгрию вертолет

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Вертолёт Ка-26

Украинская государственная пограничная служба в Telegram-канале сообщила, что из страны по поддельным документам пытались вывезти в Венгрию вертолет. На пункте пропуска «Тиса» пограничники обнаружили, что перевозочные документы содержали ложные сведения о производителе товара, что впоследствии подтвердил и судебный эксперт.

Вертолет Ка-26 перемещали в Венгрию через пункт пропуска «Тиса». Во время проверки пограничники с таможенниками обнаружили, что перевозочные документы содержат ложные сведения о производителе товара. Впоследствии это подтвердил и судебный эксперт, — говорится в сообщении.

По данным службы, стоимость изъятого вертолета оценивается более чем в 1 миллион 924 тысячи гривен ($52 тысячи).

Ка-26 — это советский многоцелевой вертолет, разработанный в 60-е годы. В основном применялся в гражданских целях.

Ранее белорусские пограничники задержали у границы с Литвой гражданина республики, имевшего при себе беспилотный летательный аппарат. Задержанным оказался житель Вороновского района Гродненской области. Белорусские пограничники неоднократно выявляли у границы лиц, использующих беспилотные летательные аппараты, в том числе для контрабанды.