Пограничники Таджикистана открыли огонь в ответ на действия Киргизии

На границе Таджикистана и Киргизии произошла стрельба. Пограничная служба Таджикистана сообщила, что открыли огонь в ответ на действия Киргизии. О этом пишет информационное агентство «Ховар» со ссылкой на пресс-центр пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.

В субботу жители таджикского города Исфара проводили очистительные работы в приграничной местности Куммазор. По версии таджикской стороны, более 20 жителей киргизского приграничного села вступили в перепалку и начали забрасывать камнями граждан Таджикистана.

Позже на место происшествия прибыли пограничные службы обеих стран, в результате киргизские военные открыли огонь из автоматического оружия. Таджикские пограничники открыли ответный огонь на незаконные действия киргизских военнослужащих, — передаёт агентство «Ховар».

Ранее 29 апреля на границе двух стран произошёл конфликт между жителями приграничных районов. Он перерос в вооружённое столкновение с пограничниками, которое длилось более шести часов. Вечером того же дня стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы. На следующий день перестрелки возобновились, перемирие было достигнуто к вечеру 30 апреля. 4 июня на границе вновь обострилась ситуация. Об этом сообщили в пресс-центре киргизской Государственной погранслужбы.