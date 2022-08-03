Погибшей Ольге Качуре присвоили звание Героя ДНР Пушилин присвоил погибшей Ольге Качуре звание Героя ДНР

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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин специальным указом присвоил звание Героя ДНР гвардии полковнику Ольге Качуре, которая погибла в Донбассе. Офицер Качура с 2014 года участвовала в боевых действиях в Донбассе. Она являлась почетным жителем Горловки, пишет «Московский Комсомолец».

Погибшая в Донбассе гвардии полковник Ольга Качура посмертно награждена высшей наградой Донецкой Народной Республики — званием Героя ДНР, — сообщает издание.

Автомобиль, в котором находилась Качура, попал под обстрел украинской артиллерии. Офицер скончалась по пути в больницу в Ясиноватой.

Ранее о гибели Качуры сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько. Он выразил соболезнования родственникам погибшей. По словам Приходько, своими подвигами и отношением к службе Качура заслужила любовь жителей ДНР и уважение сослуживцев.

Качуру называют легендой армии ДНР. Ее военная карьера началась в апреле 2014 года со Славянска. Там она возглавила артподразделение армии республики.

До этого стало известно, что в ночь на 14 июня погиб военный журналист Сергей Постнов. Вместе с российскими военными он освобождал Гостомель, населенные пункты Харьковской области и ЛНР.