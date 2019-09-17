https://static.news.ru/photo/35703dca-d951-11e9-87f2-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
В турецкой Анталье родственники похоронили 18-летнего Марка Митрофанова, который умер вечером 15 сентября после ЧП во время парасейлинга.
Мама молодого человека, которая пострадала при обрыве соединяющего парашют с катером каната, едва стояла на ногах, отмечает телеканал Haber. Судя по фотографиям, в результате падения женщина травмировала лицо и правую ногу.
Трагедия произошла 14 сентября. Россиян сильным ветром отбросило на пальмы. В результате Митрофанов скончался на следующий день после случившегося. По факту инцидента с гражданами РФ были арестованы два человека, писал News.ru.