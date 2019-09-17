https://static.news.ru/photo/35703dca-d951-11e9-87f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В турецкой Анталье родственники похоронили 18-летнего Марка Митрофанова, который умер вечером 15 сентября после ЧП во время парасейлинга.

Мама молодого человека, которая пострадала при обрыве соединяющего парашют с катером каната, едва стояла на ногах, отмечает телеканал Haber . Судя по фотографиям, в результате падения женщина травмировала лицо и правую ногу.

Deniz paraşütü kazasında ölen turistin cenazesi Antalya'da defnedildi https://t.co/eVoWeHcL25 pic.twitter.com/mydsFP3CHp — Yeni Alanya Gazetesi (@yenialanya) September 17, 2019

Трагедия произошла 14 сентября. Россиян сильным ветром отбросило на пальмы. В результате Митрофанов скончался на следующий день после случившегося. По факту инцидента с гражданами РФ были арестованы два человека, писал News.ru.