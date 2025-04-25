«Погибнут миллионы»: раскрыто пророчество Жириновского об Индии и Пакистане Жириновский 21 год назад предсказал ядерный конфликт между Индией и Пакистаном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

Индия и Пакистан сойдутся в ядерном противостоянии, предсказывал 21 год назад сооснователь партии ЛДПР Владимир Жириновский. Его пророчество, сделанное в 2004 году, стало известно изданию «Военное дело».

Между Индией и Пакистаном произойдет ядерный конфликт. Погибнут 200 миллионов человек, не меньше, — заявлял Жириновский.

Он добавлял, что конфликт между двумя странами будет иметь мировое значение. Эта война, по словам Жириновского, станет частью глобальной спецоперации против Китая и России.

Ранее сообщалось о новом витке конфронтации между Индией и Пакистаном. Он произошел 22 апреля после нападения на туристов в индийском регионе Джамму и Кашмир.

Позже индийская сторона заблокировала течение реки Инд в направлении Пакистана. При этом руководство Пакистана предупреждало Индию, что негативно будет реагировать на любые попытки остановить или отвести поток воды. Такой маневр власти расценят как акт войны.

До этого Пакистан публично объявил о готовности к вооруженному противостоянию с Индией. Представители военного ведомства страны выразили благодарность индийскому премьер-министру Нарендре Моди за объединение народа Пакистана, сопроводив публикацию фотографией стартующей боевой ракеты.