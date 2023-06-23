«Погибли мгновенно»: что пишут в западных СМИ о взрыве «Титана» Как «Симпсоны» предсказали трагедию возле обломков «Титаника» и почему один из пассажиров до ужаса боялся экспедиции

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В среду вечером компания OceanGate подтвердила гибель батискафа от «катастрофического взрыва». Вскоре после этого СМИ сообщили, что американцы знали обо всем еще в воскресенье. Поводом для этого послужили слова высокопоставленного представителя ВМС США. Он обнародовал информацию о том, что секретная гидроакустическая система зафиксировала взрыв в тот самый момент, когда связь с батискафом пропала. В Пентагоне эти обвинения отрицают, утверждая, что до обнаружения обломков «Титана» военные точно не знали причину шума. Что пишут в западных СМИ о версиях гибели аппарата, поиске тел погибших и других подробностях трагедии — в материале NEWS.ru

Какие версии выдвигают эксперты

Согласно основной версии, «Титан» взорвался из-за дефектов в корпусе и перепадов давления на большой глубине: судно сжало, произошел взрыв. Западные эксперты приводят разные версии возможных причин. Бывший капитан подводной лодки Королевского флота Британии Райан Рэмси предложил два объяснения катастрофы.

Например, мог выйти из строя люк с 17 болтами, которым запечатали подлодку. По словам эксперта, в этом случае уже на половине пути к «Титанику» давление бы разрушило корпус подлодки.

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Возможно, дефект был в самом корпусе судна, который не выдержал давления. Это и привело к трагедии.

Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Фотография, опубликованная Хэмишем Хардингом за день до отплытия экспедиции Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Фотография, опубликованная Хэмишем Хардингом за день до отплытия экспедиции Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан» Фото: oceangate.com Батискаф «Титан»

Что с телами путешественников

«Единственный плюс, что все произошло мгновенно и люди ничего не почувствовали», — признает Райан Рэмси.

С ним согласен бывший военно-морской офицер, профессор медицины катастроф Эйлин Марти. «В случае взрыва пассажиры погибли мгновенно и безболезненно. Давление на подводный аппарат было огромным — взрыв произошел за доли миллисекунды, — цитирует Марти CNN. — Человеческий мозг не смог бы так быстро осознать ситуацию. Все схлопнулось еще до того, как люди внутри смогли понять, что возникла проблема».

К настоящему времени поисковые группы нашли пять частей «Титана», но так и не обнаружили тела членов экипажа. Контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер сообщил, что подводные роботы будут и дальше изучать морское дно. В службе признали, что останки погибших, возможно, не найдут никогда.

Фото: Ocean Gate Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc Фото: Ocean Gate Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Хэмиш Хардинг, основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Хэмиш Хардинг, основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation Фото: Ocean Gate Поль-Анри Наржоле, бывший командир французского флота, дайвер, пилот подводного аппарата, член Французского института исследований и эксплуатации моря (IFREMER), директор по подводным исследованиям E/M Group и RMS Titanic, Inc Фото: Ocean Gate Поль-Анри Наржоле, бывший командир французского флота, дайвер, пилот подводного аппарата, член Французского института исследований и эксплуатации моря (IFREMER), директор по подводным исследованиям E/M Group и RMS Titanic, Inc Фото: Engro Corporation Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI и его сын Сулейман Давуд Фото: Engro Corporation Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI и его сын Сулейман Давуд Фото: Ocean Gate Стоктон Раш (справа), пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc Фото: Ocean Gate Стоктон Раш (справа), пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc Фото: Engro Corporation Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI Фото: Engro Corporation Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI Фото: Ocean Gate Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc Фото: Ocean Gate Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc Фото: Ocean Gate Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc Фото: Ocean Gate Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc Фото: Соцсети Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI с супругой Кристиной Фото: Соцсети Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI с супругой Кристиной Фото: Соцсети Хэмиш Хардинг, основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation с сыном Фото: Соцсети Хэмиш Хардинг, основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation с сыном Фото: Соцсети Хэмиш Хардинг (слева) Фото: Соцсети Хэмиш Хардинг (слева) Фото: Соцсети Хэмиш Хардинг (слева), основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation с сыном Фото: Соцсети Хэмиш Хардинг (слева), основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation с сыном Фото: Соцсети Хэмиш Хардинг, основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation с сыном Фото: Соцсети Хэмиш Хардинг, основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation с сыном Фото: Соцсети Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI Фото: Соцсети Шахзада Давуд, британско-пакистанский бизнесмен (из корпорации Dawood Hercules) и попечитель Института SETI Фото: Соцсети Хэмиш Хардинг, основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation с сыном Фото: Соцсети Хэмиш Хардинг, основатель компании Action Group и председатель брокерской компании Action Aviation с сыном Фото: Соцсети Поль-Анри Наржоле, бывший командир французского флота, дайвер, пилот подводного аппарата, член Французского института исследований и эксплуатации моря (IFREMER), директор по подводным исследованиям E/M Group и RMS Titanic, Inc Фото: Соцсети Поль-Анри Наржоле, бывший командир французского флота, дайвер, пилот подводного аппарата, член Французского института исследований и эксплуатации моря (IFREMER), директор по подводным исследованиям E/M Group и RMS Titanic, Inc Фото: Соцсети Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc Фото: Соцсети Стоктон Раш, пилот подводного аппарата, генеральный директор и основатель компании OceanGate, Inc

Что говорят о трагедии бывшие клиенты OceanGate

Сценарист телешоу «Симпсоны» Майк Рейсс, который в 2022 году отправился в экспедицию на «Титане», сообщил, что компания предупреждала его о чрезвычайном давлении на большой глубине.

В отказе от претензий, который подписывает каждый пассажир перед погружением, говорилось: любая проблема на судне может привести к серьезным травмам или даже к смерти. Эти документы, вероятно, не позволят семьям погибших подать в суд на компанию.

«Я осознаю, что буду подвергаться рискам, связанным со сжатыми газами, чистым кислородом и высоким напряжением, которые могут привести к травмам, инвалидности и смерти. Я принимаю, что в случае травмы мне может быть не оказана немедленная медицинская помощь», — вспоминает сценарист «Симпсонов» детали документа, под которым он тоже ставил подпись.

Когда случаются авиакатастрофы, всегда находится пассажир, опоздавший на роковой рейс. Так и сейчас: СМИ вспомнили нескольких подводных туристов, отказавшихся в свое время плыть на «Титане». В 2022 году репортер CBS News передумал опускаться на дно. Популярный британский телеведущий Discovery Channel Джош Гейтс решил не рисковать второй раз — ему хватило одного путешествия к обломкам «Титаника». По словам Гейтса, у подводного аппарата «были большие проблемы с безопасностью».

«Симпсоны» предсказали трагедию?

В Сети набирает популярность конспирологическая теория, что мультсериал «Симпсоны» предсказал катастрофу на «Титане». В 10-й серии 17-го сезона главный герой Гомер садится в небольшую подлодку и опускается к обломкам 100-летнего корабля. По пути на поверхность корабль застревает, и персонаж задыхается от нехватки воздуха. Версия о том, что батискаф мог застрять в обломках «Титаника», была одной из основных.

Считается, что за последние 30 лет мультсериал предсказал множество других громких событий: избрание Дональда Трампа президентом США, теракт 11 сентября, войну в Сирии и пандемию COVID-19.

Фото: ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Pres Батискаф «Титан оказался ненадежной конструкцией

Как режиссер «Титаника» ссорится с OceanGate

Режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон, который сам неоднократно погружался в морские глубины, обвинил компанию OceanGate в халатности и в игнорировании требований безопасности.

«Меня поражает сходство с катастрофой „Титаника“, где капитана предупреждали об опасности впереди корабля, а он на полном ходу врезался в айсберг», — сказал режиссер.

Соучредитель OceanGate Гильермо Зонляйн, который ушел из компании в 2013 году, возразил Кэмерону. Он заявил, что Стоктон Раш никогда не игнорировал требования безопасности.

«Раш очень серьезно относился к управлению рисками и очень хорошо понимал опасность работы в глубоководных условиях океана», — заявил бизнесмен. Тем более Раш и сам спускался на дно, а значит, не мог рисковать и собственной жизнью.

Фото: IMAGO/Steve Vas/Global Look Press Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон обвинил компанию OceanGate в халатности

Запретят ли теперь туры к «Титанику»

После трагедии с «Титаном» в западной прессе раздались призывы к правительству США ввести более строгое регулирование деятельности в морских глубинах.

Профессор морского права в Университете Вирджинии Джордж Рутерглен предлагает запретить судам, участвующим в похожих экспедициях, швартоваться в портах страны. «Я буду удивлен, если инцидент с неимоверными затратами, нелепой смертью и дорогостоящими поисками не приведет к каким-то инициативам, направленным на изменения», — выразил мнение Рутерглен.

Фото: Atlantic Productions/Magellan/Global Look Pres Обломки «Титаника» под водой

Какие вопросы еще остались

Много вопросов до сих пор остаются открытыми. Эксперты не могут объяснить, что именно вызывало звуки, похожие на стук, которые были слышны каждые 30 минут в зоне поисков 20 и 21 июня. По одной из версий, они могли исходить от других судов. При этом нет точных данных о том, когда именно взорвался батискаф.

Также неясно, по каким причинам OceanGate с восьмичасовой задержкой предупредила Береговую охрану США о потере контакта с «Титаном».

Наконец неясно, почему компания продолжала подводные экскурсии на «Титане», хотя специалисты сомневались в безопасности подлодки.

Что говорят семьи, друзья и коллеги погибших

На борту «Титана» находились 58-летний британский миллиардер и путешественник Хэмиш Хардинг, 48-летний бизнесмен пакистанского происхождения Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман (оба — граждане Великобритании), французский исследователь Поль-Анри Наржоле 77 лет и сам основатель OceanGate Стоктон Раш.

Семья Хардинга назвала его «любящим мужем и преданным отцом», который «прожил свою жизнь ради своей семьи, своего бизнеса и следующего приключения».

Родные Шахзады Давуда и его сына сообщили, что встретили известие о трагедии с «глубокой скорбью», и поблагодарили всех, кто участвовал в спасательных операциях. Одна из сестер пакистанского бизнесмена также рассказала, что 19-летний Сулейман очень боялся путешествия к «Титанику», «пребывал в ужасе» и не хотел плыть, но согласился, чтобы угодить главе семейства. Тем более поездка была намечена на День отца.

Фото: Социальные сети Шахзада Давуд с сыном Сулейманом. Молодой человек очень боялся плыть

Друзья и коллеги исследователя Нарожоле признали, что «морской мир потерял культового и вдохновляющего лидера в области глубоководных исследований», а они лишились «дорогого и ценного друга».

Семья и друзья основателя OceanGate признают, что их горе «усугубляется искаженным и несправедливым портретом Стоктона в СМИ». Сейчас многие говорят о самоуверенности бизнесмена, который ради денег якобы пренебрег вопросами безопасности. Близкие Раша описывают его как «влюбленного в свое дело, верного исследователя», который жил ради поисков знаний.

Ирландец Рори Голден, которого в первые дни трагедии ошибочно приняли за пассажира «Титана», вышедшего на связь в соцсети (на самом деле он на этот раз не поплыл к «Титанику» и просто оповестил, что с ним все в порядке), опубликовал новое фото. На нем изображено судно с канадским флагом, с которого велись поиски. Под постом не прекращается поток соболезнований Голдену, потерявшему близких друзей.

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