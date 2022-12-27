Поезд столкнулся с двумя автомобилями в Канаде Один человек погиб при столкновении поезда и двух автомобилей в Канаде

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Столкновение поезда и двух автомобилей произошло в канадском короде Бречин, провинция Онтарио. В результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщает телеканал CBC.

Подробности инцидента не сообщаются. По имеющимся данным, погиб 63-летний водитель одного из автомобилей. Второй водитель госпитализирован, его жизнь находится вне опасности.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения автомобиля марки Hyundai и грузовой машины КамАЗ в Москве погибли два человека. Авария произошла на 82-м километре МКАД, когда водитель легкового авто врезался в стоящий грузовик.

В Тверской области до этого один человек погиб в ДТП с участием четырех автомобилей, включая машину скорой помощи. Еще четыре человека получили травмы. Авария произошла в районе населенного пункта Никулино Калининского района.