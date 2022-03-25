Курсирующий между Петербургом и Хельсинки поезд Allegro прекратит рейсы

Рейсы поездов Allegro, курсирующих между Хельсинки и Санкт-Петербургом, будут прекращены, так как их «эксплуатация более нецелесообразна», пишет газета Helsingin Sanomat. Об этом говорится в письме, отправленном министром по делам Европы и управления собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен в адрес железнодорожного оператора VR. В компании выразили готовность приостановить движение Allegro при получении соответствующих указаний от правительства страны.

Теперь видно, что ситуация с Allegro изменилась, и продолжение движения Allegro больше нецелесообразно с точки зрения государственного владельца, — сказала Туппурайнен.

Allegro оставался до этого момента единственным работающим регулярным железнодорожным транспортом, выполняющим рейсы между Россией и ЕС, при отсутствии прямого авиасообщения.

1 марта финская VR Group проинформировала РЖД о решении «воздержаться от любых контактов». Однако пассажирские перевозки на поезде Allegro продолжались по просьбе властей, чтобы финны могли вернуться домой.

На сегодняшний день, отмечает Туппурайнен, все желающие уже вернулись в Финляндию.

Молочно-промышленная компания Valio и производитель кофе Paulig из Финляндии ранее заявили, что уходят из России. О намерении остановить свою деятельность на территории РФ ранее объявил и финский производитель продуктов питания Fazer.