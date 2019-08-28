https://static.news.ru/photo/db730c28-c977-11e9-b1c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Кошачий поединок, заснятый на видео, покорил пользователей Интернета. Три малыша устроили потасовку внутри крошечного игрушечного боксёрского ринга.

Пушистые белые «спортсмены» сошлись в борьбе за лидерство, а рыжий рефери следил за происходящим снаружи, периодически покусывая драчунов за лапы.

via Gfycat

Ролик стал очень популярным на портале Reddit и набрал там 122 тысячи лайков и почти 1,5 тысячи комментариев, пишет « Ридус ». Зрители требуют сделать шоу постоянным и предрекают ему миллионы поклонников.

По словам автора видео, ринг он приобрёл в магазине, где всё продаётся за два доллара.

Ранее, как сообщал News.ru, в Сети стало популярным видео, на котором кошка точно копирует движения фигурки котёнка. Пользователи оценили поразительный талант пушистой актрисы.