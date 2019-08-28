Кошачий поединок, заснятый на видео, покорил пользователей Интернета. Три малыша устроили потасовку внутри крошечного игрушечного боксёрского ринга.
Пушистые белые «спортсмены» сошлись в борьбе за лидерство, а рыжий рефери следил за происходящим снаружи, периодически покусывая драчунов за лапы.
Ролик стал очень популярным на портале
По словам автора видео, ринг он приобрёл в магазине, где всё продаётся за два доллара.
Ранее, как сообщал News.ru, в Сети стало популярным видео, на котором кошка точно копирует движения фигурки котёнка. Пользователи оценили поразительный талант пушистой актрисы.