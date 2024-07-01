Подземный туннель привел ВС РФ на позиции ВСУ: новости СВО на утро 1 июля

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Военнослужащие ВС РФ

Военнослужащие Вооруженных сил России взяли под контроль крупный опорный пункт украинских войск на восточной окраине населенного пункта Кирова, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Для этого штурмовые подразделения отряда «Ветераны» группировки войск «Центр» воспользовались подземным туннелем.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 30 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Какова сейчас обстановка в зоне СВО

В министерстве отметили, что бойцы скрытно расчистили туннель, протяженность которого превышает три километра. Он проходит вдоль канала Северский Донец. Это позволило военным зайти в тыл противника. Примечательно, что опорный пункт ВСУ имел долговременные огневые точки и подземные укрытия.

Используя фактор внезапности, военнослужащие подразделения развили успех и полностью овладели опорным пунктом, заставив противника сдаться или бросить позиции и отступить, добавили в ведомстве.

Населенный пункт Спорное в ДНР, перешедший под контроль российской армии, позволит развить наступление на запад и является большой потерей для ВСУ, поскольку он был настоящей крепостью и стратегическим плацдармом, рассказал военный эксперт Вадим Мингалев. Специалист также добавил, что ВС РФ смогли перекрыть коммуникации противника между Северском и Артемовском.

По мнению эксперта, успехи российской армии в Спорном в значительной степени приблизят процесс установления контроля над всей территорией Донецко-Луганской конгломерации. Поэтому, продолжил он, за населенный пункт велись такие ожесточенные бои.

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Военнослужащие ВС РФ

Как ВСУ атаковали РФ

Жильцов многоквартирного дома в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике эвакуировали после того, как в него влетел снаряд американской РСЗО HIMARS, запущенный украинскими войсками, сообщил глава местной администрации Александр Пеняев. Боеприпас пробил девять этажей и не разорвался.

Два села Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ с помощью беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, информация о последствиях уточняется.

Губернатор уточнил, что в селе Демидовка Краснояружского района в одном доме выбито окно, во втором домовладении посечен забор. В селе Зиборовка Шебекинского городского округа дрон атаковал сельхозпредприятие, в результате чего повреждена линия газоснабжения.

Кроме того, дроны Вооруженных сил Украины атаковали еще три села в Белгородской области, сообщил Вячеслав Гладков. По его словам, обстрелу подверглись населенные пункты Безымено, Смородино и Пороз Грайворонского городского округа, обошлось без пострадавших.

Губернатор уточнил, что в селе Безымено полностью разрушены три частных дома, поврежден неработающий магазин и линии газоснабжения. В двух частных домовладениях села Смородино выбиты окна и посечены заборы, в одном легковом автомобиле выбито заднее стекло. В селе Пороз FPV-дрон атаковал инфраструктурный объект связи, повредив его.

Вооруженные силы Украины атаковали жилые районы Бердянска в Запорожской области беспилотниками-камикадзе, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов. По его словам, нападение отразили средства противовоздушной обороны, они сбили все дроны еще на подлете к городу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

Где гремели взрывы на Украине

В центральной части Харькова прогремел взрыв, повреждено предприятие, заявил мэр города Игорь Терехов. По его словам, в результате происшествия пострадали несколько человек, загорелись семь машин.

Терехов также отметил, что удар был нанесен авиационной бомбой типа КАБ. На место удара направлены экстренные службы, другие подробности будут известны после проверки.

Почему Зеленский не хочет вести прямые переговоры с РФ

Очевидно, что президент Украины Владимир Зеленский боится вести прямые переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что Киев готов вести переговоры с Москвой только через посредников.

По мнению сенатора, чтобы конфликт завершился, Украина должна провести переговоры с Россией без вмешательства других стран. Он также заявил о том, что Зеленский — нелегитимный президент.

К чему приведет отправка войск Запада на Украину

Владимир Путин предупредил Запад о катастрофических последствиях для поддерживающих Украину государств в случае отправки иностранных войск на территорию страны, написал в статье для The National Interest обозреватель Бенджамин Гилтнер. Он обратил внимание на ежегодное послание российского лидера Федеральному собранию.

Журналист уверен, что, если Запад продолжит недооценивать серьезность российских предупреждений, это обернется трагическими последствиями. Он призвал политиков и аналитиков из США внимательнее относиться к сигналам, исходящим от России. Кроме того, им следует переосмыслить подходы к пересечению красных линий в рамках украинского конфликта, заключил Гилтнер.

Фото: Staff Sgt. Gabriel Rivera-Villan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В чем обвинили Сырского

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подала заявление в Государственное бюро расследований Украины, в котором обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в предоставлении ложных сведений. Она также заявила, что он препятствует выполнению ее служебных обязанностей. За соответствующее нарушение на Украине предполагается штраф или пробационный надзор сроком на три года.

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