«Подъём»: на Украине задержали политолога Михаила Погребинского
Антон Соловьев
Антон Соловьев
17:28, 27 марта 2022
Михаил ПогребинскийФото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
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На Украине задержан 75-летний политолог Михаил Погребинский, передаёт Telegram-канал «Подъём». Отмечается, что он последовательно критиковал украинскую власть после событий на Майдане 2014 года и часто выступал экспертом в российских СМИ.
Погребинскому вменяется госизмена и незаконное обогащение. Политолог арестован, в его доме прошли обыски, — говорится в сообщении.
Украинский суд ранее разрешил арестовать главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Ему инкриминируют подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Украинские власти приняли меры по международному розыску Медведчука.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил на время военного положения любую деятельность ряда политических партий. Ограничения наложены в том числе на партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», Партию Шария и ряд других.
Минюсту Украины поручено принять меры, «чтобы безотлагательно остановить деятельность указанных политсил».