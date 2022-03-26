«Подъём»: на Украине задержали политолога Михаила Погребинского

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Импорт энергоносителей из России в страны Евросоюза, который, по разным оценкам, достигает 22% от общего объёма, чрезвычайно сложно мгновенно заменить на поставки из других стран, сообщила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в интервью кипрской газете Phileleftheros. Она добавила, что ЕС, помимо энергоносителей, импортирует из России никель, кобальт и ванадий.

Многие европейские правительства прилагают большие усилия, чтобы уменьшить зависимость своих стран от российских энергоносителей, но это длительный процесс, — сказала Лагард. Она также связала рост цен на ресурсы с геополитической...