Подводник предположил, сколько времени уйдет на поиски «Титана» Подводник Борисов: на поиски батискафа «Титан» потребуется несколько месяцев

Фото: Ocean Gate

На поиски батискафа «Титан», который пропал в Атлантическом океане при спуске к «Титанику», потребуется как минимум около двух-трех месяцев, заявил бывший председатель Комитета по проведению подводных работ особого назначения, вице-адмирал запаса ВМФ России Тенгиз Борисов. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он отметил, что есть два варианта обнаружения подводного аппарата. Либо его найдут случайно, либо тщательно прочесывая всю территорию.

Если произошла разгерметизация в момент погружения, аппарат шел неуправляемо, но он все равно далеко отклониться от обломков «Титаника» не мог. <...> Я думаю, в разумных пределах примерно два-три месяца может продолжаться операция, — отметил подводник.

По словам Борисова, поисковая операция сложная из-за пересеченного рельефа. Кроме того, найти батискаф мешают обломки «Титаника», среди которых есть крупные детали. По мнению военного, прекращать поиски из целесообразности следует, когда у экипажа кончится кислород. Но в условиях нахождения на борту миллиардеров, их родственники с большой вероятностью оплатят операцию, чтобы поднять аппарат и разобраться в причинах катастрофы, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что, по расчетам береговой охраны, запасы кислорода на пропавшем батискафе закончились. По мнению экспертов, продлить кислород экипажу могло помочь снижение частоты дыхания и уменьшение количества движений.

Об исчезновении батискафа «Титан» при экспедиции к «Титанику» в Атлантике сообщили 19 июня. На борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Дауд с сыном, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле и глава компании-перевозчика Стоктон Раш.