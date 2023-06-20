Подводник оценил шансы на обнаружение пропавшего у «Титаника» батискафа Подводник Курдин назвал затонувший у «Титаника» батискаф «иголкой в стоге сена»

Фото: Ocean Gate

Батискаф «Титан»,

Чем дольше продолжается операция по поиску батискафа «Титан», пропавшего в Атлантическом океане в районе крушения «Титаника», тем меньше шансов остается у людей на его борту, рассказал в беседе с KP.RU председатель Клуба моряков-подводников в Санкт-Петербурге Игорь Курдин. Он пояснил, что аппарат не может самостоятельно ориентироваться под водой, а запас хода и запас кислорода на борту рассчитаны на четверо суток. По словам эксперта, найти батискаф на глубине около 4 тысяч метров, даже зная приблизительный район его погружения, это «все равно что искать иголку в стоге сена».

Чем больше проходит времени с момента потери связи, тем больше возрастает угроза очень трагического события, — подчеркнул специалист.

Он рассказал, что время от момента начала погружения «Титана» до момента потери связи с ним составило всего 1 час 45 минут. За это время тихоходный батискаф не мог погрузиться на максимальную глубину, а так как он обладает системой самоспасения, но до сих пор не оказался на поверхности, то, вероятно, произошло нечто непредвиденное.

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По словам Курдина, нет информации о наличии у «Титана» собственного радиомаяка. Поиски сейчас в основном идут на поверхности, а найти аппарат на такой глубине, даже зная приблизительный район его погружения, это «все равно что искать иголку в стоге сена», подчеркнул подводник. Подобное могут осуществить только специальные суда с мощными гидролокаторами.

Единственным вариантом действий для людей в батискафе эксперт назвал сбросить аварийный балласт и ждать, чтобы их нашли раньше, чем закончится кислород.

Ранее военный эксперт Дандыкин назвал шансы на спасение экипажа застрявшего у «Титаника» батискафа близкими к нулю.

Об исчезновении батискафа «Титан», доставлявшего туристов к месту крушения «Титаника», сообщила 19 июня береговая охрана города Бостон. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине 2900 По данным BBC, на борту находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзады Дауда и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика Стоктон Раш.