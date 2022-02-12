Лавров: кампания США об «агрессии России» поощряет саботаж Киева

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры по инициативе американской стороны. В ходе дискуссии министр заявил коллеге из Штатов, что кампания США о «российском вторжении» на Украину преследует провокационные цели. Об этом сообщает МИД РФ.

Министр отметил, что такие действия со стороны Вашингтона поощряют Киев к отказу от Минских соглашений и к попыткам решить конфликт в Донбассе силовым путём. Кроме того, Лавров уточнил, что США и НАТО игнорируют ключевые положения для РФ по вопросам гарантий безопасности.

Реакция Вашингтона и Брюсселя на переданные нами проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для нас положения, прежде всего о нерасширении Альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что Блинкен и Лавров также затронули «некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений».

Ранее глава военного ведомства Великобритании Бен Уоллес призвал решить дипломатическим путём актуальные вопросы международной безопасности ради снижения общей напряжённости. Об этом он заявил во время встречи в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу.