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Подтверждено местонахождение экс-президента Афганистана

17:18, 18 августа 2021
Подтверждено местонахождение экс-президента Афганистана Ашраф Гани Фото: Pete Marovich/Keystone Press Agency/Global Look press
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Бывший президент Афганистана 72-летний Ашраф Гани находится в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Информацию об этом подтвердили во внешнеполитическом ведомстве страны, сообщает Reuters.

МИД ОАЭ подтверждает, что ОАЭ приняли у себя президента Ашрафа Гани и его семью на основаниях гуманитарной поддержки, — говорится в сообщении.

Ранее телеканал Kabul News со ссылкой на свои источники сообщил, что Гани находится в столице страны Абу-Даби. Глава Министерства обороны Афганистана генерал Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол арестовать экс-президента за продажу родины.

Посланник Афганистана в Таджикистане Захир Агбар сообщил, что Гани при бегстве из страны захватил с собой $169 млн. Политик погрузил эти деньги на борт номер один. Дипломат назвал поступок Гани безумным, ведь лидер Афганистана обещал остаться в Кабуле и сопротивляться талибам. Сам бывший президент объяснил сложение полномочий тем, что не хотел никакого кровопролития.

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