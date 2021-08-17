Подтверждено местонахождение экс-президента Афганистана

Бывший президент Афганистана 72-летний Ашраф Гани находится в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Информацию об этом подтвердили во внешнеполитическом ведомстве страны, сообщает Reuters.

МИД ОАЭ подтверждает, что ОАЭ приняли у себя президента Ашрафа Гани и его семью на основаниях гуманитарной поддержки, — говорится в сообщении.

Ранее телеканал Kabul News со ссылкой на свои источники сообщил, что Гани находится в столице страны Абу-Даби. Глава Министерства обороны Афганистана генерал Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол арестовать экс-президента за продажу родины.

Посланник Афганистана в Таджикистане Захир Агбар сообщил, что Гани при бегстве из страны захватил с собой $169 млн. Политик погрузил эти деньги на борт номер один. Дипломат назвал поступок Гани безумным, ведь лидер Афганистана обещал остаться в Кабуле и сопротивляться талибам. Сам бывший президент объяснил сложение полномочий тем, что не хотел никакого кровопролития.