«Подтверждение кровожадной политики США»: Поддубный о статье Байдена для WP Поддубный назвал статью Байдена для WP подтверждением кровожадной политики США

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Статья президента США Джо Байдена для издания The Washington Post с комментариями о конфликтах на Украине и Ближнем Востоке доказывает, что Вашингтон не намерен отказываться от «кровожадной» политики двойных стандартов, написал в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. Он отметил, что Байден объяснил американскую военную помощь Киеву желанием оградить армию США от вовлечения в конфликт с Россией.

Статья Байдена для WP — как еще одно подтверждение абсурдной, кровожадной внешней политики США. <...> Так называемая «инвестиция в американскую безопасность», покрытая тысячами жизней украинских солдат, приумножает политические очки обитателей Белого дома и счета оружейных американских компаний. Ничего личного, — написал Поддубный.

Военкор отметил, что США выгодно разжигать конфликты и участвовать в них «чужими руками». Украинцам при этом не предоставили «хоть какого-то выбора», констатировал он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала статью американского лидера для The Washington Post абсурдным набором несуразиц. Дипломат отметила, что в этом случае хочется дождаться анализов не публикации, а самого хозяина Белого дома.