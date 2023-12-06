«Подсовывают неликвид»: Захарова о военных поставках Запада в Армению Захарова: армянам со стороны Запада подсовывается «фальшивка» из бронемашин

Фото: МО Армении

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«Сборная солянка» военной техники из разных стран никогда не способствовала повышению обороноспособности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, в Москве не хотят, чтобы народ Армении обманывался на военную «фальшивку», поставляемую западными странами.

Очень много есть примеров, как Запад умеет обманывать. Очень не хочется, чтобы армянский народ опять обманули западные якобы друзья. Французские машины Bastion — неликвид. Сборная солянка военной техники из разных стран никогда не способствовала повышению обороноспособности. Это очевидно, — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что армянам со стороны Запада подсовывается «фальшивка» из бронемашин. По ее словам, народ республики убедился бы в этом, если бы армянские СМИ, имеющие отношение к нынешним властям в Армении, не подавали эту информацию с искажением действительности, а давали возможность ознакомиться с точными цитатами западных политиков.

Ранее замминистра обороны Армении Грачья Саркисян заявил, что Ереван не будет подавать в суд на Москву из-за того, что она не передала республике вооружение, которое уже было оплачено. По его словам, данный вопрос будет решен в партнерской атмосфере.

До этого сообщалось, что Армения обратилась к России, чтобы вернуть примерно $400 млн, уплаченных Москве за оружие, поставки которого, по данным армянской стороны, не начались. В Ереване заявили, что Москва отказалась вернуть деньги, ссылаясь на то, что контракты на поставку оружия пока не расторгнуты.

О том, что союзники Армении не выполнили свои договоренности, осенью прошлого года сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян. Он упомянул о случаях, когда страна заплатила «сотни миллионов долларов», однако не получила оружие от «союзников». По мнению наблюдателей, таким образом Пашинян намекал на Москву.