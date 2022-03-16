«Подскажите ваш адресок в Киеве»: Рогозин ответил генпрокурору Украины
Украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Рогозину, тот спросил, «куда подъехать»
Александр Чеков
Александр Чеков
14:51, 16 марта 2022
Дмитрий РогозинФото: Roscosmos/via Globallookpress.com/Global Look Press
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Прокуратура Украины заочно предъявила обвинения генеральному директору госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. В своём Telegram-канале Рогозин попросил её оставить «адресок в Киеве, куда он сможет подъехать».
Генпрокурор Украины пояснила, что причиной для предъявления заочных обвинений стало то, что Рогозин сделал ряд высказываний о ситуации на Украине, которые власти этой страны считают несоответствующими действительности и посягающими на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Мадам Венедиктова, у меня просьба к вам как к генеральному прокурору Украины: подскажите ваш адресок в Киеве, куда я смогу подъехать, — ответил ей Рогозин.
Ранее сообщалось, что украинский суд заочно арестовал народного артиста России Николая Баскова по делу о посягательстве на территориальную целостность страны. До этого аналогичное решение было вынесено в отношении актёра и режиссёра Никиты Михалкова.
Кроме того, Венедиктова объявила о заочном аресте певца и композитора Олега Газманова. По её словам, в случае неявки в суд для предъявления обвинений деятели будут объявлены в международный розыск.