Подсчитано, сколько потеряет Запад при конфискации российских активов РИА Новости: страны G7 при конфискации активов России могут лишиться $83 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конфискация странами «Большой семерки» российских активов может стоить им почти $83 млрд, сообщает РИА Новости после анализа данных статистических служб этих государств. Отмечается, что именно такую сумму страны — члены G7 инвестировали в российскую экономику.

Так, объем прямых инвестиций по итогам 2022 года составил $82,8 млрд. Больше всех вложилась Великобритания — $18,9 млрд. Далее идут Германия ($17,3 млрд), Франция ($16,6 млрд) и Италия ($12,9 млрд). При этом инвестиции США оцениваются в $9,6 млрд.

Ранее стало известно, что лидеры стран «Большой семерки» подготовили заявление, в котором требуют от России выплатить Украине порядка $486 млрд. Именно во столько оценили ущерб, понесенный Украиной от спецоперации.

В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что страны G7 пришли к соглашению по вопросу выдачи Украине кредита в размере $50 млрд. По ее словам, средства передадут Киеву за счет поступлений от замороженных российских активов. При этом Мелони уточнила, что речь идет не о конфискации активов. Использоваться будут проценты, которые наращиваются со временем, констатировала премьер-министр.