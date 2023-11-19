Подсанкционная страна планирует добывать больше нефти вместе с Россией Венесуэла планирует добывать вдвое больше нефти вместе с Россией

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Венесуэла планирует восстановить прежний уровень совместной с Россией добычи нефти, который изменился из-за режима санкций, заявил РИА Новости глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто. По его словам, в дальнейшем обе страны хотят увеличить нефтедобычу вдвое.

Можно сказать, что на первом этапе мы стремимся восстановить уровень добычи, который у нас был пару лет назад. Вторая цель — это увеличить этот уровень добычи как минимум вдвое, — сказал Пинто.

Ранее политолог Алексей Макаркин заявил, что если действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро не удержится у власти, то отношения республики с Россией могут измениться. Таким образом он прокомментировал сделку, согласно которой США снимут часть санкций с нефтяного сектора страны, а Венесуэла в 2024 году проведет президентские выборы под международным наблюдением.

Выборы президенты Венесуэлы должны пройти в 2024 году. Летом лидеру местной оппозиции Марии Корине Мачадо запретили занимать государственные должности в течение 15 лет. В связи с этим она не сможет принять участие в президентской гонке. Еще один кандидат от оппозиции, экс-губернатор штата Миранда Энрике Каприлес также получил 15-летний запрет на выборные должности.