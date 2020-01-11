https://static.news.ru/photo/11314320-3520-11ea-83b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dave Warren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подруга Меган Маркл Джина Нелторп-Коун рассказала о романе будущей герцогини с принцем Гарри. Девушки познакомились, когда Меган снималась в сериале «Форс-мажоры» в 2014 году.

Как и многие знакомые Меган, Джина была ею очарована. Избранница принца обладает яркой индивидуальностью, твёрдым характером, и способна заставить любого человека рядом с ней чувствовать себя так, как будто он один имеет значение в этом мире, рассказывает американка.



Однажды Меган поделилась Джиной, что их отношения с Гарри зашли так далеко, что пара решилась на совместный отпуск. Со слов Джины, она сразу поняла, что Меган «загипнотизировала» принца.

Я не сомневалась, что Гарри влюбится в Меган по уши. Я уверена, что именно её влияние на Гарри уводит его от семьи, — цитирует американку Daily Mail.

По словам Джины, актриса никогда не проявляла интереса к жизни британской королевской семьи и традициям — она хотела королевской славы, а не ежедневной рутины, которая сопровождает эту славу.

Она сообщила, что не была сильно удивлена, узнав, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий.

Потому что из своего личного опыта знаю, что Меган, в первую очередь, деловая женщина, и с чисто коммерческой точки зрения, это прекрасное время для нее, чтобы начать с того места, где она остановилась, и строить свою карьеру как актрисы и общественного деятеля, — сказала Джина.

8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили в соцсетях о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи, жить на две страны — Англию и Соединённые Штаты — и работать, чтобы стать материально независимыми. По данным инсайдеров, Гарри и Меган не посоветовались ни с принцем Чарльзом, ни с королевой Елизаветой II (его бабушкой), для которых заявление стало полной неожиданностью.

Члены королевской семьи обязаны присутствовать на официальных и благотворительных мероприятиях. Им запрещено самостоятельно зарабатывать и получать коммерческий доход. В канцелярии монарха отметили, что несмотря на желание герцога и герцогини Сассекских «найти иной подход», дискуссии с ними находятся на ранней стадии и проработка ряда вопросов займёт время.

Позже стало известно, что супруга принца Гарри Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney. Она будет озвучивать персонажей. Полученные деньги пойдут на благотворительность. Герцогиня Сассекская сделала первую запись за шесть недель до отъезда в Канаду перед Рождеством. Вся зарплата будет перечисляться организации «Слоны без границ» (Elephants Without Borders), которая занимается сохранением дикой природы и защищает животных от рук браконьеров.

Как писал NEWS.ru, бывший шеф-повар Букингемского дворца Даррен Макгрэйди набросился с критикой на Меган Маркл. По его мнению, принц Гарри подвергся манипуляции с её стороны, принимая решение сложить полномочия старших членов королевской семьи. Он уверен, что покойная мать Гарри принцесса Диана не одобрила бы такое решение.