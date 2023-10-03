Подросток устроил смертельную стрельбу в торговом центре в Бангкоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подросток 14 лет открыл стрельбу в торговом центре Siam Paragon, расположенном в центре столицы Таиланда Бангкока, пишет портал Bangkokbiznews. В результате происшествия погибли три человека, еще минимум семь получили ранения.

Нападавший стрелял в центре универмага Paragon из пистолета. Ему было всего 14 лет, а девятимиллиметровый пистолет, из которого он стрелял, был украден, — сообщил портал.

После первых выстрелов посетители ТЦ спешно стали покидать здание, образовав в центре города пробки. Тайская полиция получила сообщения о стрельбе примерно в 16:20 (12:20 мск). Подростка уже задержали и обезоружили. На место происшествия также выехал премьер-министр Сеттха Тхависин.

Ранее инцидент со стрельбой произошел в Роттердаме. Подозреваемый 32-летний мужчина сначала открыл стрельбу в жилом доме, поджег его, а затем отправился в медицинский центр. В результате действий преступника погибли три человека. Злоумышленника задержали. В этот момент при нем были бронежилет и огнестрельное оружие.

До этого житель Германии ворвался в два многоквартирных дома, застрелил там трех и ранил двух человек. Полиция задержала подозреваемого. Установлено, что ему 62 года, мотивы его действий не называются.