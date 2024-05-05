Подросток с ножом напал на мужчину и был застрелен полицейскими Reuters: в Австралии полицейские убили подростка после нападения на мужчину

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В западной части Австралии полицейские застрелили 16-летнего подростка, который с ножом напал на мужчину, сообщает Reuters со ссылкой на правоохранительные органы страны. Преступление, по предварительным данным, имеет признаки терроризма.

Сообщается, что молодой человек подпал под воздействие интернет-ресурсов радикальной направленности, а перед нападением правоохранительные органы получали сообщения от обеспокоенных членов местной мусульманской общины. Также предполагается, что несовершеннолетний действовал в одиночку. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное, он получил ножевое ранение в спину.

Агентство уточняет, что инцидент произошел на фоне серии обвинений в адрес нескольких подростков, связанных с терроризмом и предъявленных в прошлом месяце. По информации издания, речь идет о нападении на епископа, произошедшем 15 апреля в Сиднее.

Ранее в Великобритании обезвредили 36-летнего мужчину, который, вооружившись мечом, убил 13-летнего мальчика и ранил пять полицейских. Мотивы преступника не озвучиваются, как и то, где он мог взять меч. Премьер Великобритании Риши Сунак назвал произошедшее «шокирующим инцидентом».