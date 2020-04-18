Подростки попытались пролезть в Версальский дворец через водопровод

Охранники Версальского дворца под Парижем обнаружили, что в музейный комплекс пытаются проникнуть два подростка.
Как
Мы их увидели, когда они повернулись, заметив камеру видеонаблюдения. После этого они убежали в сторону парка, — цитирует издание слова одного из охранников.
На место для проведения расследования прибыл полицейский патруль. Вместе с ними приехали агенты службы безопасности, но ни тем ни другим не удалось обнаружить подростков. Отмечается, что они проникли в систему канализации через трубы фонтанов.
Как писал NEWS.ru, строгие ограничения во Франции были введены 17 марта. С тех пор в стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, школы и вузы.
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