Подростки попытались пролезть в Версальский дворец через водопровод

https://static.news.ru/photo/e1ea2f78-81aa-11ea-be02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Barry Sweet/dpa/Global Look Press

Охранники Версальского дворца под Парижем обнаружили, что в музейный комплекс пытаются проникнуть два подростка.

Как сообщает газета Parisien, нарушители передвигались по канализации комплекса.

Мы их увидели, когда они повернулись, заметив камеру видеонаблюдения. После этого они убежали в сторону парка, — цитирует издание слова одного из охранников.

На место для проведения расследования прибыл полицейский патруль. Вместе с ними приехали агенты службы безопасности, но ни тем ни другим не удалось обнаружить подростков. Отмечается, что они проникли в систему канализации через трубы фонтанов.

Как писал NEWS.ru, строгие ограничения во Франции были введены 17 марта. С тех пор в стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, школы и вузы.