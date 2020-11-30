Подразделения ВС Азербайджана вошли в Лачинский район Карабаха

https://static.news.ru/photo/fa8774c8-334d-11eb-84b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.gov.az

Азербайджанские военные вошли в последний из трёх районов, о передаче которых Баку ранее договорились лидеры трёх стран. Это Лачинский район Карабаха.

О выполнении условий трёхстороннего договора сообщает Минобороны Азербайджана.

Согласно трёхстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, России и премьер-министром Республики Армении, подразделения азербайджанской армии 1 декабря вошли в Лачинский район, — говорится в сообщении ведомства.

Совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали 10 ноября. Согласно документу, ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru сообщал, что военные специалисты Турции проведут разминирование на территории Нагорного Карабаха, перешедшей под контроль Баку, заявили в Министерстве обороны Азербайджана. Также сотрудники турецкой армии очистят территорию от взрывных устройств и организуют учебные занятия для инженеров Азербайджана.