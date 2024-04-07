Одесские подпольщики обесточили воинскую часть ВСУ

Фото: Maria Vashchuk/Russian Look/Global Look Press

Пророссийское одесское подполье сумело уничтожить распределительный щит и обесточить украинскую воинскую часть в поселке Авангард, а также производственный цех по выпуску беспилотников в Хлебодарском районе города, передает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева. Он поделился с агентством информацией от коллег-одесситов.

Одесса, подполье сообщает, что в результате уничтожения подпольщиками распределительного щита в поселках Авангард и Хлебодарск и воинской части в Авангарде номер А1620 сейчас без света. Работа проведена красиво, горело ярко, — поделился Лебедев.

Он предоставил агентству подтверждающие фотографии. На них видно горящий в темноте распределительный электрощит.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее предположил, что украинские спецслужбы, а также их коллеги из ЦРУ и МI6 не смогли предотвратить создание пророссийского подполья, так как оказались неспособны контролировать абсолютно все способы передачи информации. При этом он отметил, что Киев проводил «зачистку» в течение 10 лет, подавляя любые симпатии к РФ.

Также Дандыкин допустил, что центрами пророссийского подполья на Украине стали Одесса, Харьков и Николаев. Он не исключил, что подобные группы действуют в Херсоне и Запорожье.