Подпольщик рассказал, как много людей уехало из Одессы после Майдана Подпольщик Долгошея: с 2014-го множество людей уехало из Одессы под страхом смерти

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Бывший одесский подпольщик Владислав Долгошея, отсидевший четыре года в украинской тюрьме, рассказал NEWS.ru о том, что настроения в Одессе сегодня хуже, чем в 2014 году. С той поры, по его словам, множество симпатизирующих России людей покинули город «под страхом смерти».

Огромное количество одесситов выехало с территории Украины, чтобы не участвовать в том, что называется украинской политикой и украинским обществом. Многие выехали под страхом смерти, многие — из-за боязни, что на них объявилась охота. Много мужчин выехали на территорию Донбасса и продолжили свою борьбу. Другие выехали в Россию, кто-то — в Европу, — поделился Долгошея.

Он отметил, что многие одесситы-эмигранты, с которыми он общается, ждут, когда Одесса будет освобождена. Сам он после того, как его освободили из тюрьмы в рамках обмена пленными между Украиной и ДНР, уехал в Донецк. Сейчас Долгошея принимает участие в СВО на стороне российской армии.

Тогда они либо сами примут участие в этом освобождении — как я, как мой отец, как мои товарищи; либо приедут отстраивать наш город после него, — рассказал бывший одесский подпольщик.

Ранее бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман признал, что Одесса была основана русскими и исторически является русским городом. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин прав, когда говорит об этом.