Подпольщик объяснил, почему Одесса не пошла по пути ЛДНР после Майдана Подпольщик Долгошея: Одессе не хватило сил для сопротивления Киеву после Майдана

Фото: Celestino Arce/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дом профсоюзов в Одессе, Украина

В Одессе после Майдана не начали всерьез сопротивляться новой власти, как в Донецке или Луганске, потому что лидеры не были готовы к борьбе, заявил NEWS.ru бывший подпольщик Владислав Долгошея, отсидевший четыре года в украинской тюрьме. По его словам, город еще и неудачно расположен: подвезти снаряды и добровольцев бы не получилось.

Первая [причина]: лидеры анти-Майдана, которые имели вес, на тот момент не были настроены на борьбу, они были настроены на занятие чиновничьих кресел, на разделение портфелей будущих министров, это были просто говоруны. Им не хватило воли для того, чтобы организовать людей на вооруженное восстание, — считает ополченец.

Он отметил: Донецку и Луганску повезло, что к власти пришли люди, которые готовы были сражаться. Это были военные, силовики и серьезные бизнесмены, сумевшие организовать сопротивление. При этом он считает, что сопротивляться было необходимо, так как в такой ситуации лучше погибнуть, чем убежать.

Вторая причина заключается в том, что у Одессы неудобное географическое положение. Поэтому неоткуда было получать помощь, нельзя было организовать подвоз боеприпасов, поток добровольцев, как это было в Луганске и Донецке. Если бы восстание было, мы бы долго не продержались, — признал Долгошея.

В 2014 году в Одессе после госпереворота на Украине активисты собирали подписи за проведение референдума о федерализации и наделении русского языка статусом государственного. Однако после трагедии 2 мая, когда в Доме профсоюзов сторонники Евромайдана сожгли около 50 человек, выступавших против новой власти, сопротивление было подавлено. По словам Долгошеи, одесское подполье прекратило свое существование в 2015 году, когда его участники либо уехали, либо были задержаны, как и он сам.