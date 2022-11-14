Подполковник США рассказал, зачем Суровикин отвел войска из Херсона 19FortyFive: благодаря отводу войск из Херсона Суровикин сможет сохранить силы для зимнего наступления

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Сергей Суровикин (слева)

Командующий силами специальной военной операции на Украине Сергей Суровикин отвел войска из Херсона, чтобы сохранить наиболее опытных бойцов для зимнего наступления, рассказал экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис в материале для 19Fortyfive. По его мнению, для этого же была занята оборона по левому берегу Днепра и осуществлен подрыв мостов.

Суровикин смог сохранить 30 тысяч своих наиболее подготовленных и опытных солдат для использования в предстоящем наступлении, оградил южный фронт от риска украинских фланговых операций и вскоре будет иметь огромные свежие силы для использования [в новой наступательной операции], — говорится в материале.

Дэвис также предположил, что российские военные могут начать наступление, когда погодные условия станут подходящими для этого — в конце декабря или начале января. Экс-полковник считает, что этому будет предшествовать серия массированных ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре, которая нарушит логистические цепочки снабжения ВСУ.

Ранее WSJ сообщил, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому задуматься о «реалистичных» позициях на переговорах с Россией. По информации издания, украинскому лидеру могли предложить отказаться от идеи вернуть Крым.