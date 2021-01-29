Подполковник СБУ организовал банду по похищению людей на Украине

https://static.news.ru/photo/f8f5c880-635e-11eb-aa7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: kv.npu.gov.ua

Преступников, наживавшихся на похищении людей, разоблачили сотрудники правоохранительных органов на Украине. Организатором группировки был подполковник Службы безопасности страны.

Всего в группировке состояли семь человек, двое из которых — сотрудники оперативных подразделений полиции. Преступники похищали людей, а с их родственников вымогали деньги, сообщает пресс-служба национальной полиции Украины.

kv.npu.gov.ua

Общий ущерб оценивается с 5 млн гривен или 13,5 млн рублей. На данный момент завершено досудебное расследование. Обвинительный акт согласован с прокуратурой и направлен в суд. Бандитам грозит до 15 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пятеро фигурантов предстанут перед судом в Приморском крае по обвинению в похищении и лишении свободы нескольких десятков человек. Людей они удерживали в центре реабилитации алко- и наркозависимых.