Подполковник оценил, чем может закончиться контратака ВСУ Подполковник Марочко: украинские войска находятся в моральном упадке

Фото: flickr

Заявленная президентом Украины Владимиром Зеленским контратака с целью вернуть подконтрольные России территории закончится провалом из-за морально-психологического упадка в украинских войсках, считает подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Эффективные превентивные удары ВС РФ также снижают шансы ВСУ на успех, рассказал он в беседе с «ПолитЭкспертом».

Очень эффективно работают и наша артиллерия, и ВС РФ. ВКС постоянно наносят точечные удары по живой силе и технике противника. Все это оказывает на них крайне пагубное воздействие. Неоднократно были замечены попытки покинуть позиции. Многие отказываются исполнять приказы. За это на них заводят уголовные дела. Но вариантов у них немного — приходится выбирать между тюрьмой и смертью, — пояснил офицер.

Марочко допускает, что будут новые провокации со стороны Киева. Он отметил, что украинская сторона изначально придерживалась террористической тактики. Тем не менее, вооруженные силы России и союзные войска совместно достигают целей и стараются минимизировать риски контрнаступления.

В ходе выступления с посланием к американскому конгрессу президент Украины Владимир Зеленский 26 июля заявил, что Украина хочет в течение трёх — шести недель вернуть себе утраченные территории. Глава государства попросил у США помощи. Он сказал, что с наступлением зимы вести боевые действия станет «ощутимо труднее», поэтому сейчас настал «решающий» период.