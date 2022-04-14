Подполковник ЛНР Марочко допустил наличие у ВСУ «грязных бомб»

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко не исключил, что ВСУ могут использовать «грязные бомбы». Как рассказал он «ПолитЭксперту», после того как украинские националисты совершили теракт, подорвав в Рубежном цистерну с химикатами, он уверен, что они способны на всё.

В том же Рубежном мы обнаружили обычную квартиру, где они производили самодельные взрывные устройства, ремонтировали оружие, — мини-заводик такой. Думаю, в Мариуполе тоже есть возможности, чтобы сделать какую-нибудь грязную бомбу. Не радиоактивную, конечно... Хотя чем чёрт не шутит: что у этих придурков на уме и что у них есть в наличии? Исключать ничего нельзя, — сказал подполковник.

Марочко считает, что подтолкнуть националистов к использованию бомб с боевыми отравляющими веществами может только приказ из Вашингтона, потому что именно Пентагон сейчас ставит задачи украинскому руководству. Теперь, по его словам, вся надежда на командование Народной милиции и Минобороны России, которые принимают все меры, чтобы избежать подобной трагедии.

Они прекрасно понимают, что Украина — это обезьяна с гранатой и нужно действовать быстро и чётко. Думаю, все необходимые меры для предотвращения очередной катастрофы уже приняты, — подчеркнул военный.

Ранее председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в населённом пункте Рубежное снаряд попал в цистерну с азотной кислотой. На кадрах, которыми поделились местные жители в Сети, виден столб рыжеватого дыма, достигающий нескольких десятков метров в высоту.

10 апреля глава российского Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты заложили бомбы в резервуарах с хлором на территории водоканала в Белогоровке Луганской области. По его словам, члены нацбатальонов планируют устроить взрыв при подходе к городу бойцов ЛНР.