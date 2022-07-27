В США рассказали, когда Запад может прервать поставки оружия Украине Подполковник ВС США в отставке Дэвис: Запад может перестать вооружать Украину осенью

Фото: IMAGO/Sven Eckelkamp/Global Look Press

Самоходная артиллерийская установка PzH 2000

Запад может прервать поставки оружия на Украину к осени из-за нарастающего недовольства своих граждан, выразил свое мнение подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive. Он считает, что западная экономика уже демонстрирует признаки приближающейся рецессии, а «спусковым крючком» способна стать ситуация с газом в Европе.

Западный вклад был болезненным, но до сих пор выполнимым. Эта динамика может начать меняться позже этим летом. К осени и зиме все более вероятно, что европейские и американские лидеры окажутся под сильным давлением, чтобы замедлить или остановить поток денег и оружия в Киев, — считает бывший военный.

Он отметил, что если европейский кризис будет продолжаться на протяжении всего лета и не закончится к зиме, то его последствия для стран НАТО могут быть очень жесткими. Как только наступят холода, население ЕС и США начнет свое давление на власти, чтобы они закончили снабжать Киев оружием.

Ранее министр обороны Великобритания Бен Уоллес сообщил, что королевство нарастит военную помощь Украине, чтобы выразить «силу своей решимости». Новый пакет поддержки включает в себя 50 тысяч артиллерийских снарядов и 1600 единиц противотанкового оружия.