«Подписываю заявку»: премьер Грузии о вступлении в Евросоюз

Грузия направила в структуры Евросоюза заявку о предоcтавлении статуса кандидата в члены в ЕC. Соответствующий документ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили после конcультации правящей партии «Грузинская мечта» с правительством, передаёт РИА Новости.

Сегодня исторический день для Грузии: я подписываю заявку на членство в ЕС от имени страны, — заявил премьер.

Гарибашвили заявил, что решение принято исходя из «новых реалий». Правительство Грузии планировало подать заявление о членcтве в ЕC в 2024 году.

Ранее сообщалось, что партия «Грузинская мечта» опасается вступать в конфронтацию с президентом России Владимиром Путиным, так как страна «целиком и полностью» зависит от РФ. Москва является одним из главных партнёров Тбилиси в сфере внешней торговли.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. Заявка по ускоренной процедуре принята и зарегистрирована. В настоящее время её рассматривают.