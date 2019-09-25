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Безопасность ближневосточного региона должна быть обеспечена без привлечения США. Об этом во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Безопасность региона должна обеспечиваться без американских войск и американского оружия, — цитирует политика ТАСС. Как писал News.ru, ранее, выступая с трибуны ООН, Рухани сообщил, что его страна столкнулась с экономическим...