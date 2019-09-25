Супруга президента Украины Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development. Подписчики женщины в социальных сетях высоко оценили костюм, выбранный ею для мероприятия.
Зеленская пришла на обед в нежно-голубом брючном костюме-тройке от известного украинского бренда. Поклонники сделали первой леди страны множество комплиментов. Они отметили женственность и чувство стиля.
Некоторые посетовали на то, что стилист Зеленской снова закрыл ей запястья.
Ранее News.ru писал, что итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане в новом образе. 54-летняя знаменитость вышла в свет в эффектном белом костюме, который дополнила элегантная короткая стрижка.