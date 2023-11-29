Подписанное в Донецке соглашение России и Украины прекратило действие Соглашение между Россией и Украиной о пересечении границы прекратило действие

Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Соглашение между Россией и Украиной о порядке пересечения границы прекратило свое действие, говорится в сообщении от МИД РФ на официальном портале правовой информации. Документ был подписан в 2011 году в Донецке.

Прекращено действие соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о порядке пересечения российско-украинской государственной границы жителями приграничных регионов РФ и Украины, подписанного в Донецке 18 октября 2011 года, — говорится в документе.

Соглашение закрепляло за россиянами и украинцами право пересечения границы в пунктах пропуска региона, в котором они проживают. Оно позволяло гражданам находиться на территории сопредельного государства в пределах той области, в которой они пересекли границу.

МИД РФ также уведомил о прекращении действия соглашения между Россией и Украиной о координации деятельности железнодорожного транспорта. Соглашение, подписанное в Москве 14 мая 1993 года, прекратило действовать 14 ноября 2023 года.

В феврале 2023 года Украина вышла из трех соглашений о пограничном сотрудничестве, которые были в разные годы заключены с Россией, Белоруссией и СНГ. В том числе в Киеве заявили о прекращении участия в соглашении с Москвой о развитии пунктов пропуска через российско-украинскую границу, также подписанное в Донецке в октябре 2011-го. Одновременно кабмин Украины аннулировал соглашение с Белоруссией по совместному контролю в пунктах пропуска на границе.