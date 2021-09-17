Страны ШОС подписали документ о присоединении Ирана к организации

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Временное правительство в Афганистане нельзя назвать репрезентативным, но работать с ним нужно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил необходимость налаживания устойчивого межафганского диалога с участием всех групп афганского общества. Он подчеркнул, что после захвата Афганистана боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ) страна оказалась в состоянии...