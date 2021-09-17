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Страны ШОС подписали документ о присоединении Ирана к организации

13:45, 17 сентября 2021
Страны ШОС подписали документ о присоединении Ирана к организации Вид Тегерана Фото: Hassan Hedayatzadeh/unsplash.com
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В Душанбе участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали документ, согласно которому Иран войдёт в состав организации. Президент России Владимир Путин лично одобрил расширение формата объединения, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление саммита.

В ходе встречи представителей стран — членов ШОС было объявлено название подписанного документа.

О начале процедуры приема Исламской Республики Иран в члены ШОС, — говорится в наименовании официального соглашения.

Шанхайская организация сотрудничества существует с 2001 года. Декларацию об учреждении объединения подписали: Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Ранее министры иностранных дел стран ШОС призвали к нормализации ситуации в Афганистане. В заявлении особый упор был сделан на необходимость прекратить насилие в стране. Сама ШОС намерена всячески содействовать в вопросе становления Афганистана как государства, свободного от террористов, боевых действий и наркотиков.

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