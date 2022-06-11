«Подозрительный инцидент»: в Оттаве полиция эвакуировала парламент В Оттаве парламент эвакуировали из-за расследования «подозрительного инцидента»

Фото: Социальные сети

В столице Канады Оттаве полиция эвакуировала парламент и перекрыла прилегающие у нему улицы. Причиной стало расследование «подозрительного инцидента», об этом сообщает портал Star.

Парламент был эвакуирован и полиция заблокировала доступ к нему, — говорится в сообщении издания.

Там также уточняется, что полиция ведёт расследование в связи с «возможной угрозой». Находившиеся в парламенте люди отправлены в укрытие.

В полиции Оттавы рассказали, что расследуют «подозрительный инцидент», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд начал эвакуацию из-за сообщения о взрывном устройстве.