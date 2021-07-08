Подозреваемые в убийстве президента Гаити дали показания

Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза заявили, что перед наёмниками не стояла задача в ликвидации главы государства. Об этом сообщает газета Nouvelliste.

По предварительной информации, полицейские задержали 17 подозреваемых, среди которых есть два американца гаитянского происхождения. Они сообщили, что целью наёмников был арест Моиза по ордеру судьи. Задача убить президента не стояла.

Один из задержанных также признался, что наёмники прибыли в Гаити три месяца назад. В автомобилях подозреваемых были найдены огнестрельное оружие, деньги, сервер камеры видеонаблюдения, установленной в доме Моиза, а также чековая книжка его супруги.

Трагедия произошла в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Его супруга находится в критическом состоянии. По мнению властей страны, нападение совершил вооружённый отряд, состоявший из иностранцев. Ситуация находится под контролем Национальной полиции и Вооружённых сил Гаити. Принимаются меры по обеспечению преемственности государства и защите нации.

Предполагаемыми исполнителями убийства Моиза являются отставные колумбийские военные.