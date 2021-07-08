Подозреваемые в убийстве президента Гаити дали показания

Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза заявили, что перед наёмниками не стояла задача в ликвидации главы государства. Об этом сообщает газета Nouvelliste.
По предварительной информации, полицейские
Один из задержанных также признался, что наёмники прибыли в Гаити три месяца назад. В автомобилях подозреваемых были найдены огнестрельное оружие, деньги, сервер камеры видеонаблюдения, установленной в доме Моиза, а также чековая книжка его супруги.
Трагедия произошла в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Его супруга находится в критическом состоянии. По мнению властей страны, нападение совершил вооружённый отряд, состоявший из иностранцев. Ситуация находится под контролем Национальной полиции и Вооружённых сил Гаити. Принимаются меры по обеспечению преемственности государства и защите нации.
Предполагаемыми исполнителями убийства Моиза являются отставные колумбийские военные.