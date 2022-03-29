Подозреваемые в пытках россиян украинские военные опровергли свой арест

Подозреваемые в пытках российских военнослужащих бойцы ВСУ Сергей Величко по кличке Чили и Константин Немичев опровергли информацию о своём аресте. Соответствующие видеозаписи они разместили в соцсетях.

Как заявил в своём ролике Величко, он находится «в плену больных фантазий больных людей». При этом он опровергает информацию, что был арестован российскими военными. По словам представителя ВСУ, в настоящее время он пребывает в Харькове.

Ранее экc-командующий ВДB РФ, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов заявил о том, что российский спецназ захватил украинских военнослужащих, подозреваемых в участии в пытках солдат ВС России. По его словам, речь идёт о гражданах Украины Сергее Величко по кличке Чили и Константине Немичеве из фанатской группировки местного футбольного клуба «Металлист».

Несколько дней назад в интернете было опубликовано видео, на котором, предположительно, представитель украинского добровольческого батальона допрашивает попавшего в плен российского военнослужащего. На кадрах, в частности, видно, как людям в камуфляжной форме с белыми повязками стреляют по ногам.

По некоторым данным, видео было снято на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать данный инцидент.