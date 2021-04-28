Подозреваемые в покушении на Лукашенко раскрыли детали плана

https://static.news.ru/photo/213b71b4-a851-11eb-ac37-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Подозреваемые в покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко и подготовке государственного переворота в стране признались в преступном замысле и изложили детали плана. Об этом рассказывается в фильме «Убить президента», показанного в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Один из обвиняемых, адвокат Юрий Зенкович сообщил , что при подготовке переворота решалось три задачи: нейтрализация руководства страны, блокирование сопротивления и захват символических объектов в Минске.

Я признаю себя виновным в том, что я был, по сути, использован как технический организатор, — заявил Зенкович.

Также свою вину признал лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев. Он сообщил, что дал возможность втянуть себя в заговор и участие в подготовке переворота считает собственным преступлением.

Политолог Александр Федута рассказал, что в случае реализации заговора обсуждался вопрос занятия ряда учреждений.

В первую очередь медиа, определённых узлов связи, возможно, отключение на некоторое время Интернета. Я признаю себя виновным в участии в заговоре, — сказал Федута.

Также в обсуждении планов участвовал живущий в США Дмитрий Щигельский, об этом в ходе допроса рассказал Юрий Зенкович. По словам адвоката, 20 лет назад Щигельский написал статью про Александра Лукашенко и тем самым «загубил свою карьеру».

Думаю, что его мотивацией было вернуться в Беларусь, заняться политической карьерой. <...> Я признаю себя виновным в том, что я по сути был использован Щигельским как технический человек, который организует Zoom-конференцию, обсуждения, переписку, — сказал Зенкович.

Также в фильме была показана 44-летняя гражданка Белоруссии Ольга Голубович. Она участвовала в передаче денег для подкупа офицеров белорусской армии, которые якобы были готовы примкнуть к мятежу. Голубович работала бухгалтером в минской фирме Зенковича «Американский юридический центр», является членом партии БНФ. Также были показаны кадры оперативной съемки, на которых женщина кладет в ячейку автовокзала в Минске конверт с деньгами.

17 апреля оперативники ФСБ задержали юриста, гражданина США и Белоруссии Юрия Зенковича и гражданина Белоруссии Александра Федуту. Они планировали провести государственный переворот в Белоруссии 9 Мая и консультировались для этого с представителями США и Польши.

В Белоруссии также задержали преступную группу, которая готовила покушение на Лукашенко и его детей. Об этом журналистам рассказал сам глава республики. Мятежники планировали убить его, блокировать Минск, а также захватить радио и телевидение. Политик заявил, что к подготовке покушения причастны спецслужбы США.