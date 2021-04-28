Подозреваемые в покушении на Лукашенко раскрыли детали плана

Подозреваемые в покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко и подготовке государственного переворота в стране признались в преступном замысле и изложили детали плана. Об этом рассказывается в фильме «Убить президента», показанного в эфире белорусского телеканала ОНТ.
Один из обвиняемых, адвокат Юрий Зенкович
Я признаю себя виновным в том, что я был, по сути, использован как технический организатор, — заявил Зенкович.
Также свою вину признал лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев. Он сообщил, что дал возможность втянуть себя в заговор и участие в подготовке переворота считает собственным преступлением.
Политолог Александр Федута рассказал, что в случае реализации заговора обсуждался вопрос занятия ряда учреждений.
В первую очередь медиа, определённых узлов связи, возможно, отключение на некоторое время Интернета. Я признаю себя виновным в участии в заговоре, — сказал Федута.
Также в обсуждении планов участвовал живущий в США Дмитрий Щигельский, об этом в ходе допроса рассказал Юрий Зенкович. По словам адвоката, 20 лет назад Щигельский написал статью про Александра Лукашенко и тем самым «загубил свою карьеру».
Думаю, что его мотивацией было вернуться в Беларусь, заняться политической карьерой. <...> Я признаю себя виновным в том, что я по сути был использован Щигельским как технический человек, который организует Zoom-конференцию, обсуждения, переписку, — сказал Зенкович.
Также в фильме была показана 44-летняя гражданка Белоруссии Ольга Голубович. Она участвовала в передаче денег для подкупа офицеров белорусской армии, которые якобы были готовы примкнуть к мятежу. Голубович работала бухгалтером в минской фирме Зенковича «Американский юридический центр», является членом партии БНФ. Также были показаны кадры оперативной съемки, на которых женщина кладет в ячейку автовокзала в Минске конверт с деньгами.
17 апреля оперативники ФСБ задержали юриста, гражданина США и Белоруссии Юрия Зенковича и гражданина Белоруссии Александра Федуту. Они планировали провести государственный переворот в Белоруссии 9 Мая и консультировались для этого с представителями США и Польши.
В Белоруссии также задержали преступную группу, которая готовила покушение на Лукашенко и его детей. Об этом журналистам рассказал сам глава республики. Мятежники планировали убить его, блокировать Минск, а также захватить радио и телевидение. Политик заявил, что к подготовке покушения причастны спецслужбы США.